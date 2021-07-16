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Россиянин отомстил маленькой девочке за падение его дочери с качелей

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Житель Набережных Челнов отомстил маленькой девочке за то, что его дочь упала с качелей

Житель Набережных Челнов отомстил ребенку за то, что его дочь упала с качелей. Видео инцидента публикует в своем Telegram-канале Baza.

Две девочки качались на качелях-балансирах. Одна из них не удержалась, полетела вперед и ударилась лицом о перекладину. Ее отец решил, что в случившемся виноват другой ребенок.

Как уточняет издание, россиянин стал кричать матом, велел девочке сесть на качели, а после силой дернул их вниз, чтобы та тоже упала.

В соцсетях призывают опознать мужчину, чтобы местные жители «знали изверга».

Ранее стало известно, что житель Санкт-Петербурга выследил девушку, пришел ночью и поджег ее квартиру.

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