Россиянки обвинили отчима в домогательствах и сами попали под следствие

В Новосибирске школьницы обвинили отчима в домогательствах и сами оказались под следствием

Житель Новосибирска провел шесть месяцев в следственном изоляторе из-за обвинений в домогательствах к приемным дочерям. Суд вынес оправдательный приговор, а самих девушек теперь подозревают в даче ложных показаний. Об этом сообщает НТВ.

Три года назад Дарья и Александра заявили в полицию о том, что приемный отец к ним приставал. Отчима арестовали, но позже выяснилось, что в те даты, которые называли девушки, его не было дома. Этот факт подтвердили свидетели.

В итоге суд оправдал мужчину, а под следствие теперь попали его приемные дочери.

7 июля стало известно, что Волгоградский областной суд приговорил к 22 годам тюрьмы 33-летнего Алексея Старкина, который изнасиловал и убил 10-летнюю школьницу.