Россия
 
Последние новости
Умер Петр Мамонов
Эксперт назвал причину протестов на Кубе
В Донбассе погиб украинский военный
Косметолог предупредила об опасности термальной воды
Великобритания обложит налогом сахар и соль
Мародеры в ЮАР разграбили грузовик с Coca-Cola
Прохожие поймали выпавшего из окна ребенка
Газзаев назвал пользу спортсменов в Госдуме
В России появилась PlayStation 5
Познер назвал причину негативного отношения к России на Западе
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянки обвинили отчима в домогательствах и сами попали под следствие

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В Новосибирске школьницы обвинили отчима в домогательствах и сами оказались под следствием

Житель Новосибирска провел шесть месяцев в следственном изоляторе из-за обвинений в домогательствах к приемным дочерям. Суд вынес оправдательный приговор, а самих девушек теперь подозревают в даче ложных показаний. Об этом сообщает НТВ.

Три года назад Дарья и Александра заявили в полицию о том, что приемный отец к ним приставал. Отчима арестовали, но позже выяснилось, что в те даты, которые называли девушки, его не было дома. Этот факт подтвердили свидетели.

В итоге суд оправдал мужчину, а под следствие теперь попали его приемные дочери.

7 июля стало известно, что Волгоградский областной суд приговорил к 22 годам тюрьмы 33-летнего Алексея Старкина, который изнасиловал и убил 10-летнюю школьницу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обвинившие отчима в домогательствах школьницы оказались под следствием
Российского школьника осудили за изнасилование пенсионерки
Россиянина приговорили к 22 годам за изнасилование и убийство школьницы
Задержан избивший и изнасиловавший девушку в подъезде жилого дома россиянин