Российского школьника осудили за изнасилование пенсионерки

В Кировской области на два года воспитательной колонии осудили изнасиловавшего пенсионерку 15-летнего школьника. Об этом в среду, 7 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, несовершеннолетний россиянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в дом 71-летней пенсионерки. Молодой человек избил женщину, после чего изнасиловал. В ходе борьбы потерпевшей удалось вырваться из рук насильника и выбежать из дома. Тогда школьник сбежал, прихватив ее сумку с различным имуществом и банковскими картами.

Позже похититель избавился от ненужных вещей и сумки, оставив себе банковские карты. С их помощью он расплачивался за покупки путем проведения бесконтактных платежей. Полицейские задержали подозреваемого. СКР возбудил уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 158 («Кража с банковского счета») УК РФ. Свою вину осужденный признал частично.

В марте также сообщалось, что в Волгограде полицейские задержали 15-летнего подростка, который изнасиловал и ограбил 57-летнюю женщину-инвалида.