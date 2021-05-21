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Пьяный российский подросток насмерть сбил пенсионерку

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Кадр: СК РФ

В Куркинском районе Тульской области утром 21 мая пьяный подросток сбил насмерть пенсионерку, сообщает региональный следственный комитет.

По данным следователей, 17-летний молодой человек сел пьяным за руль ВАЗ-2105, вместе с ним были еще двое, один из которых также несовершеннолетний. На загородной трассе водитель выехал на встречную полосу, врезался в другой автомобиль и вылетел на обочину, где сбил 63-летнюю женщину.

Пенсионерка скончалась на месте. Подросток сбежал с места аварии, но через час его нашли. На автомобиле, за руль которого он сел, не было номеров.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. В СК обещают проверить и органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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