Пьяный российский подросток насмерть сбил пенсионерку

В Куркинском районе Тульской области утром 21 мая пьяный подросток сбил насмерть пенсионерку, сообщает региональный следственный комитет.

По данным следователей, 17-летний молодой человек сел пьяным за руль ВАЗ-2105, вместе с ним были еще двое, один из которых также несовершеннолетний. На загородной трассе водитель выехал на встречную полосу, врезался в другой автомобиль и вылетел на обочину, где сбил 63-летнюю женщину.

Пенсионерка скончалась на месте. Подросток сбежал с места аварии, но через час его нашли. На автомобиле, за руль которого он сел, не было номеров.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. В СК обещают проверить и органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.