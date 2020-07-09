Пьяный подросток в ходе ссоры зарезал двух мужчин

Подросток зарезал двух мужчин в ходе ссоры в селе Лог Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению Следственного комитета, ранее судимый за кражу молодой человек был задержан спустя несколько часов. На допросе он рассказал, что пришел в гости к двум местным жителям. Там в ходе произошедшей между ними ссоры 16-летний подросток сначала избил одного из мужчин табуретом, а затем зарезал. Второго мужчину он убил ножом в спину как свидетеля. Отмечается, что все участники происшествия были пьяны.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель в ходе квартирного конфликта ранил из пистолета родную сестру и зарезал племянника. Как выяснили следователи, безработный 60-летний мужчина, его сестра и племянник поссорились из-за дележа имущества, в том числе квартиры.

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