Задержан избивший и изнасиловавший девушку в подъезде жилого дома россиянин

В Москве задержан 27-летний россиянин, который жестоко избил, изнасиловал и ограбил девушку в подъезде жилого дома. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 июня в подъезде жилого дома на улице Печорская подозреваемый напал на свою жертву и сильно ее избил, после этого он изнасиловал потерпевшую, украл ее личные вещи и сбежал. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали в городскую больницу, где оказали медицинскую помощь. В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого и задержали его.

СКР возбудил уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ и статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Назначен ряд экспертиз, в ближайшее время с подозреваемым проведут необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

21 июня сообщалось, что полицейские задержали 29-летнего уроженца Чувашии, который пытался изнасиловать россиянку на севере Москвы. Жертва дала отпор насильнику, а заодно забрала выпавший у него паспорт.