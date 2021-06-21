Новоуральского потрошителя осудили за изнасилование и убийство молодой россиянки

В Башкирии суд приговорил отбывающего пожизненный срок Евгения Петрова, известного как новоуральский потрошитель, к 12 годам лишения свободы за убийство и изнасилование девушки в 2001 году. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По версии следствия, днем 12 мая 2001 года Петров ехал на своем автомобиле через село Месягутово Дуванского района. Около местного автовокзала он заметил 16-летнюю девушку и предложил подвезти ее. Россиянка согласилась. Потрошитель вывез ее в лес, угрожая ножом, изнасиловал, а потом задушил. Уже мертвую девушку он несколько раз ударил ножом, после чего привязал тело буксировочным тросом к машине и оттащил вглубь леса.

Свою вину Петров признал. По совокупности преступлений новоуральский потрошитель получил пожизненный срок, отбывать который он будет в колонии особого режима.

О новом преступлении Петрова стало известно в ноябре 2020 года. Молодая россиянка стала 11-й жертвой потрошителя.

Евгений Петров убил десять девочек и девушек в возрасте от 9 до 18 лет, еще две жертвы выжили. Свое прозвище получил из-за того, что бил ножом тела убитых и потрошил. В 2005 году он был приговорен к пожизненному лишению свободы.