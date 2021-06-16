Скопинскому маньяку запретили общаться с журналистами и ходить в бары

Рязанский областной суд запретил скопинскому маньяку Виктору Мохову общение с журналистами. Также он не сможет ходить в бары и кафе. Об этом в среду, 16 июня, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил апелляционное требование полиции города Скопин об ужесточении мер административного надзора. Мохову запрещено посещение культурно-массовых и зрелищных мероприятий, а также общение с представителями прессы в интернете. Он не сможет посещать места, где алкоголь продают на розлив и будет обязан отмечаться в органах правопорядка четыре раза в месяц вместо двух.

Мохов отказался от участия в судебном заседании, прислав письмо с просьбой рассмотреть вопрос в его отсутствие.

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15 апреля сообщалось, что суд разрешил скопинскому маньяку посещать рестораны и бары, а также общаться с представителями СМИ.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

После выхода маньяка из тюрьмы одна из его жертв Екатерина Степанова (девичья фамилия Мартынова), получила государственную защиту.