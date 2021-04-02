Скопинского маньяка привлекут к административной ответственности

70-летнего Виктора Мохова, освободившегося после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек, привлекут к ответственности за нарушение административного надзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скопинский районный суд Рязанской области.

Скопинского маньяка признали виновным по части 1 статьи 19.24 («Несоблюдение административных ограничений, устанавливаемых при административном надзоре») КоАП РФ.

Ему грозит административный штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта. После этого он должен был отправиться домой в Рязанскую область. Установленный за ним надзор предусматривает, что осужденному в течение шести лет запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Однако вместо этого Мохов приехал в Москву для участия в ток-шоу.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.