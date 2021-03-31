Жертва скопинского маньяка рассказала о его угрозах и попросила защиты

Екатерина Степанова (девичья фамилия Мартынова), которую скопинский маньяк Виктор Мохов несколько лет держал в подвале, заявила о угрозах с его стороны. Об этом она рассказала телеканалу «360».

«Он говорил не раз, что мечтает со мной встретиться. Я считаю, что это угроза. Плюс он мне еще из тюрьмы написал письмо, то есть, скорее всего, следил за мной. Он сам не успокоится. Он чувствует свою безнаказанность», — сказала она.

Степанова попросила Следственный комитет предоставить ей государственную защиту.

25 марта стало известно об обращении бывшей пленницы скопинского маньяка в прокуратуру Рязанской области и к главе регионального управления СКР Владимиру Некешину. По мнению Степановой, Мохов в интервью Ксении Собчак «незаконно распространял сведения о ее частной жизни, составляющие личную тайну», а именно «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы».

Виктор Мохов вышел из-под тюремного заключения, в котором провел 17 лет, в начале марта. В 2000-м он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого заточил их на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь.