Жертва скопинского маньяка обратилась в прокуратуру после его интервью Собчак

Екатерина Степанова (девичья фамилия Мартынова), одна из жертв скопинского маньяка Виктора Мохова, обратилась в прокуратуру Рязанской области и к главе регионального управления Следственного комитета Владимиру Некешину после интервью, которое Мохов дал телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителей Степановой.

По ее мнению, Мохов в беседе с журналисткой «незаконно распространял сведения о ее частной жизни, составляющие личную тайну», а именно «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы». Степанова подчеркнула, что Мохов осознанно и умышленно сообщил Собчак информацию, «осознавая последствия и желая причинить вред», поскольку знал, что интервью будет демонстрироваться публично.

При этом Степанова подчеркивает, что не давала согласия на распространение этой информации и просит возбудить против Мохова уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни, поскольку это причинило ей нравственные страдания. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Степанова ссылается на Конституцию России, где прописаны право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту своей чести и доброго имени, а достоинство личности охраняется государством и «ничто не может быть основанием для его умаления», говорится в ее заявлении.

Интервью Собчак со скопинским маньяком появилось на YouTube в понедельник, 22 марта. Ролик вызвал широкий резонанс в обществе: часть зрителей посчитали, что журналистка напрасно «создает образ героя» опасному маньяку.

Виктор Мохов вышел из-под тюремного заключения, в котором провел 17 лет, в начале марта. В 2000-м он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого заточил их на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь.