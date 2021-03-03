Освободившийся после 17 лет заключения «скопинский маньяк» приехал в Москву

«Скопинский маньяк», 70-летний Виктор Мохов, освободившийся после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек, приехал в Москву. Об этом сообщает «360» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, Мохов приехал в столицу, чтобы принять участие в съемках ток-шоу. Тем самым он нарушил условия административного надзора, установленного на шесть лет. За это маньяку грозит штраф.

Мохов вышел из колонии на свободу утром 3 марта. За ним установлен надзор на шесть лет, в течение которого ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Также Мохов должен дважды в месяц отмечаться в полиции.

Из характеристики администрации колонии следует, что осужденный на путь исправления не встал, вину в своих преступлениях признал частично. За время отбытия срока характеризовался отрицательно, на мероприятия воспитательного характера реагировал слабо, участвовал в общественной жизни отряда по необходимости.

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом.

За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.