Суд разрешил скопинскому маньяку ходить в рестораны и общаться со СМИ

Суд разрешил скопинскому маньяку Виктору Мохову посещать рестораны и бары, а также общаться с представителями СМИ. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, его также обязали чаще отмечаться в полиции. Уточняется, что Мохов снова не явился на заседание, в ходе которого рассматривался иск об ужесточении ему административного надзора.

Ранее полицейские предлагали запретить ему посещать кафе и общаться с журналистами.

5 апреля суд назначил Мохову штраф за нарушение надзора. Согласно установленным правилам, в течение шести лет Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать из Скопинского района.

Маньяк вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.