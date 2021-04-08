Полиция захотела ужесточить наказание скопинскому маньяку

Полиция предложила ужесточить наказание скопинскому маньяку Виктору Мохову, получившему штраф в тысячу двести рублей за нарушение административного надзора. Об этом сообщает ТАСС.

Местные полицейские подали в суд иск с просьбой запретить маньяку, освободившемуся после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек, общаться в интернете, посещать кафе и бары и давать интервью журналистам.

5 апреля суд признал Виктора Мохова виновным в нарушении административного надзора и назначил ему наказание в виде штрафа.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта. После этого он должен был отправиться домой в Рязанскую область. Установленный за ним надзор предусматривает, что осужденному в течение шести лет запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Однако вместо этого Мохов приехал в Москву для участия в ток-шоу.

Маньяк вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.