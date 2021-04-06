Жертва скопинского маньяка получила госзащиту

Екатерина Степанова (девичья фамилия Мартынова), которую скопинский маньяк Виктор Мохов несколько лет держал в подвале, получила государственную защиту. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash.

Женщина подписала документы, по которым ей и ее семье — мужу и детям — полагается защита государства. Степанова не стала раскрывать детали, сославшись на гостайну. Она рассказала, что теперь чувствует себя в безопасности, так как уверена, что Мохов больше не сможет к ней приблизиться.

Ранее 6 апреля сообщалось, что Мохов не явился в суд на рассмотрение новых новых административных ограничений для него.

Виктор Мохов вышел из-под тюремного заключения, в котором провел 17 лет, в начале марта. В 2000-м он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого заточил их на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь.