Серийный убийца российских пенсионеров получил пожизненный срок

Житель Башкирии получил пожизненный срок за серию убийств пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, мужчина совершал преступления с 2008 по 2011 год. Он собирал информацию о будущих жертвах и с некоторыми из них лично сходился. За этот период он убил пять пожилых человек, а также 42-летнего сына одного из них. После убийств злоумышленник похищал деньги погибших.

Все улики обвиняемый тщательно скрывал, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на убийцу.

Его признали виновным по пунктам «а», «в», «з» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии»), а также пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой») и части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога») УК РФ.

По данным пресс-службы главка СКР по региону, преступник не сознался в содеянном.