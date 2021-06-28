Задержан задушивший 13-летнюю школьницу россиянин

В Кировской области задержан 21-летний мужчина, убивший 13-летнюю школьницу. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, вечером 26 июня находившийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летний россиянин заманил к себе домой 13-летнюю девочку. Там злоумышленник напал на нее и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в хозяйственные постройки возле дома.

Спустя сутки мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы. Следователи и оперативники допросили женщину и возможных свидетелей, после чего осмотрели дом подозреваемого и обнаружили тело погибшей школьницы. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Назначены ряд судебно-медицинских экспертиз. Мужчина сознался в содеянном. Решается вопрос о его аресте.

8 февраля сообщалось, что в городе Нелидово Тверской области 33-летний местный житель задушил 13-летнюю дочь своей подруги.