Задушивший 13-летнюю дочь подруги россиянин покончил с собой

Житель города Нелидово Тверской области, который ранее был объявлен в федеральный розыск за убийство 13-летней дочери своей подруги, найден мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой, пишут «Аргументы и Факты».

Как сообщили изданию в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти мужчины в ходе доследственной проверки.

6 февраля полицейские нашли тело девочки в квартире, где она жила с матерью. Следователи установили, что проживавший вместе с женщиной и ее дочерью россиянин задушил школьницу шарфом, украл ценные вещи и скрылся.

Перед смертью дочь позвонила матери и сказала, что собирается в школу, а когда вернется, погуляет с собакой. После этого она перестала выходить на связь. Мать позвонила в МЧС и попросила проверить, все ли в порядке. Спасатели выломали дверь и обнаружили тело девочки.

Ранее преступник отсидел срок за убийство жены и попытку убийства своего ребенка.