Похитивших и убивших молодую кубинку россиян отправили в колонию

В Москве суд вынес приговор Александру Александрову и Анастасии Гривковой, похитивших ради выкупа, а затем убивших молодую гражданку Кубы Лоурен Моралес Фернандес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По версии следствия, 20-летняя Гривкова и ее 39-летний приятель Александров обманом заманили 22-летнюю кубинку к себе в квартиру, связали и несколько дней удерживали в плену, лишая воды и еды. Отобрав у Фернандес телефон, Александров отправил с него сообщения знакомым кубинки с требованием выкупа. После этого злоумышленник задушил пленницу и вместе с Гривковой вынес ее тело к мусорному контейнеру во дворе дома.

Александрова признали виновным в незаконном лишении свободы, вымогательстве и убийстве. В колонии он проведет 16 лет и шесть месяцев. Гривкова как соучастница преступления приговорена к трем годам и шести месяцам лишения свободы, а также штрафу в 100 тысяч рублей.

Обнаженное тело кубинки обнаружили в Москве 25 мая. Сообщалось, что Фернандес познакомилась с мужчиной в приложении для знакомств, приехала к нему в гости, но попала на секс-вечеринку, где ее задушила пара, находящаяся под воздействием наркотиков.