В Москве у мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы

В столичном районе Фили-Давыдково у мусорного бака местные жители обнаружили тело 22-летней гражданки Кубы Лаурен Моралис Фернандес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что труп нашли на Кастанаевской улице. В момент обнаружения тело темнокожей девушки было полностью обнажено. При ней был паспорт, который позволил выяснить личность погибшей.

Как сообщает Telegram-канал «112», гражданку Кубы убил любовник, после чего выбросил ее тело вместе с документами в мусорный контейнер. По информации издания, подозреваемый уже задержан.

По данным РЕН ТВ, причиной смерти девушки стало удушение. Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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