Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

В Москве 22-летнюю гражданку Кубы удерживали в квартире, требуя выкуп, а затем убили. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Лоурен Моралес Фернандес оказалась в заложниках 19 мая. Преступник держал ее в плену в квартире жилого дома, расположенного в районе Фили-Давыдково, рассылая с телефона девушки сообщения ее знакомым с требованием заплатить 30 тысяч рублей. В противном случае похититель угрожал отрезать заложнице части тела. Знакомые Лоурен сначала отправили преступнику 10 тысяч рублей, а когда шантаж продолжился — обратились в полицию.

Как уточняет издание, в воскресенье, 24 мая, в доме на Кастанаевской улице прошла спецоперация. В ходе штурма квартиры преступник был задержан, однако девушки в квартире уже не оказалось.

В понедельник сообщалось, что расчлененное тело Лоурен нашли у мусорного бака этого же дома местные жители.

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.

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