Пропавшую экстремалку нашли мертвой в китайском лесу

В китайском лесу нашли мертвой девушку-бейсджампера, пропавшую после прыжка с вертолета во время съемок фильма об экстремальных видах спорта. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает Ecns.cn.

Инцидент произошел в городе Чжанцзяцзе, провинция Хунань. Местные жители обнаружили тело среди деревьев и сообщили об этом спасателям, которые в течение недели безуспешно вели в заповеднике поисковые работы.

По данным портала, съемки, при которых погибла 23-летняя девушка, проходили 12 мая на горе Тяньмэнь. Спортсменка прыгала с высоты 2500 метров в вингсьюте — специальном костюме-крыле, конструкция которого позволяет набегающим потоком воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, создавая тем самым аэродинамический профиль. Как отмечается, бейсджампер отклонилась от запланированного маршрута и потеряла контакт с остальной группой.

Погибшая девушка была профессиональным вингсьют-пилотом и имела хорошую подготовку. По мнению спасателей, причиной случившегося стала неисправность ее парашюта.

Ранее в мае сообщалось, что в Австралии пилот смастерил легкомоторный самолет и разбился на нем неподалеку от жилого дома. Хозяин дома попытался помочь пострадавшему выбраться из обломков и оказать ему первую помощь, но летчик все же скончался от полученных травм.

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