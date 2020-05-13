Пилот зацепил самолет за провода и погиб при крушении рядом с оживленным шоссе

Вмдео: local10.com

Легкомоторный самолет потерпел крушение возле оживленного шоссе в США после того, как пилот случайно зацепил провода при полете. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, происшествие, в результате которого погиб один из летчиков, случилось в городе Мирамар, штат Флорида. Очевидец, следовавший в этот момент по шоссе на автомобиле, успел заснять падение лайнера на видеорегистратор.

На ролике видно, как самолет Piper PA-34 врезается в линии электропередач, после чего из-под него сыпятся искры. «Самолет летел слишком низко. Я поднял глаза и на долю секунды увидел лицо пилота, настолько близко он пролетал», — рассказал водитель.

На следующих кадрах запечатлен уже рухнувший на обочину дороги лайнер, охваченный огнем. По словам свидетелей, проезжавших мимо аварии, Piper PA-34 полыхал так сильно, что они чувствовали жар в машине.

Ранее в апреле другой легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на оживленном шоссе в Канаде и едва избежал катастрофы. На видео, снятом одним из очевидцев, белый Piper PA-28 плавно подлетает к дороге, по которой плотно едут автомобили. Затем лайнер аккуратно приземляется, в то время как остальные водители уступают ему дорогу.

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