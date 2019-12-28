Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 27-летняя Юлия Бучевская была прикована наручниками к спинке кровати. Предварительно, внешних следов насильственной смерти не обнаружено.

Накануне девушка на сутки оформила себе гостиничный номер. Сейчас специалисты выясняют причину ее смерти.

В сентябре в Санкт-Петербурге полицейские выкопали чемодан с телом женщины, пропавшей после свидания с другом по переписке. Сотрудницы салона красоты, где работала женщина, рассказали, что та собиралась на встречу с мужчиной, с которым познакомилась в социальной сети. Вскоре по подозрению в убийстве женщины задержали двух уроженцев Дагестана — мужчин в возрасте 36 лет и 21 года. Старший из них рассказал, что познакомился со своей жертвой в интернете, убивать ее не хотел — якобы все произошло во время ссоры.

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