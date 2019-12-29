Стали известны подробности гибели прикованной к кровати девушки в Москве

Прикованная к кровати в номере московской гостиницы девушка могла умереть из-за передозировки наркотиков или препаратов для усиления чувственности при половом акте. Об этом в воскресенье, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника редакции, девушка остановилась в мини-гостинице в Тверском районе Москвы вместе с молодым человеком. Когда тело обнаружили полицейские, ее спутника в номере не оказалось. При осмотре они нашли пакетик с неизвестным веществом.

По предварительным данным, смерть девушки была ненасильственной и наступила из-за остановки сердца.

Как сообщает «Московский комсомолец», 27-летняя погибшая была гражданкой Украины, но имела московскую регистрацию. Она приехала в гостиницу около пяти утра и предоставила свой паспорт. Проживание оплатил ее спутник. Подозрительных звуков, шума и криков из номера пары не слышали, только громкую музыку. Через полтора часа мужчина ушел, сказав горничной, что его подруга спит.

Когда настало время выезда, администратор стала звонить постоялице, но та не отвечала. Не последовало реакции и на стук в дверь. Открыв запасным ключом, сотрудница обнаружила прикованное к кровати тело девушки (по данным источника «Ленты.ру», погибшая была связана).

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков, последние констатировали смерть постоялицы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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