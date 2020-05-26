Стали известны подробности гибели взятой в заложницы в Москве молодой кубинки

22-летняя гражданка Кубы Лоурен Моралес Фернандес могла погибнуть во время оргии на нарковечеринке, устроенной в московской квартире. Об этом сообщает «Московский комсомолец», которому стали известны подробности гибели молодой кубинки.

По данным издания, 24 мая после штурма квартиры в доме на улице Кастанаевская, где удерживали в заложниках иностранку, сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнюю хозяйку жилья и ее приятеля из Кабардино-Балкарии в наркотическом опьянении. Там же были обнаружены запрещенные вещества, фаллоимитаторы и другие секс-игрушки.

По предварительным данным, 19 мая Лоурен Моралес Фернандес приехала в квартиру и попала на нарковечеринку. Во время сексуальных игр находящиеся под воздействием наркотиков партнеры задушили ее, а затем решили у знакомых погибшей потребовать выкуп.

Задержанные признались в убийстве кубинки, а также в том, что вынесли тело на улицу, бросив у мусорного бака вблизи жилого дома.

Лоурен Моралес Фернандес приехала в Москву в начале этого года с двумя подругами, они устроились работать продавщицами и жили в общежитии. В приложении для знакомств Лоурен познакомилась с мужчиной и поехала к нему в гости.

Ранее 26 мая сообщалось, что задержан по подозрению в убийстве 39-летний уроженец города Нальчик Кабардино-Балкарии. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Судьба 20-летней женщины, в чьей квартире произошло убийство, пока неизвестна.

25 мая сообщалось, что кубинку взяли в плен, требуя выкуп, а затем убили. Преступник рассылал с телефона заложницы сообщения ее знакомым с требованием заплатить 30 тысяч рублей, угрожая отрезать пленнице части тела. Знакомые Лоурен сначала отправили преступнику 10 тысяч рублей, а когда шантаж продолжился — обратились в полицию. 24 мая в доме на Кастанаевской улице прошла спецоперация. В ходе штурма квартиры преступник был задержан, однако девушки в квартире уже не оказалось. Ее расчлененное тело нашли у мусорного бака этого же дома местные жители.

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