Стала известна личность убившего заложницу из Кубы в Москве

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве заложницы — 22-летней гражданки Кубы, произошедшего в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, мужчине вменяют убийство и незаконное лишение свободы.

Его личность стала известна Telegram-каналу Life Shot. Задержан 39-летний Александр Александрович А. Он уроженец Нальчика. Мужчина полностью сменил свои данные: фамилию, имя и отчество. Ранее его звали Григорий Александрович К. Известно, что он разведен. Погибшая женщина была знакома с ним и сама приехала к нему в квартиру.

25 мая сообщалось, что кубинку Лоурен Моралес Фернандес взяли в плен 19 мая, удерживали в квартире жилого дома, расположенного в районе Фили-Давыдково, требуя выкуп, а затем убили. Преступник рассылал с телефона заложницы сообщения ее знакомым с требованием заплатить 30 тысяч рублей, угрожая отрезать пленнице части тела. Знакомые Лоурен сначала отправили преступнику 10 тысяч рублей, а когда шантаж продолжился — обратились в полицию. 24 мая в доме на Кастанаевской улице прошла спецоперация. В ходе штурма квартиры преступник был задержан, однако девушки в квартире уже не оказалось. Ее расчлененное тело нашли у мусорного бака этого же дома местные жители.

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в плен.

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