Россиянин задушил 13-летнюю дочь подруги

В городе Нелидово Тверской области 33-летний местный житель объявлен в федеральный розыск за убийство 13-летней дочери своей подруги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 6 февраля тело девочки было найдено в квартире, где она жила с матерью. Следователи установили, что проживавший вместе с женщиной и ее дочерью россиянин задушил школьницу шарфом, украл ценные вещи и скрылся.

Мужчина воспользовался отсутствием сожительницы, которая в этот день была в больнице, уточняет Telegram-канал Life Shot. Перед смертью дочь позвонила матери и сказала, что собирается в школу, а когда вернется, погуляет с собакой. После этого она перестала выходить на связь. Мать позвонила в МЧС и попросила проверить, все ли в порядке. Спасатели выломали дверь и увидели тело девочки.

Сотрудники СКР и МВД провели поквартирный обход дома, в котором проживала погибшая, с целью установления свидетелей и очевидцев. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения и задержания подозреваемого. По одной из версий, он мог уехать в Ржев — к своим бывшим сокамерникам. Ранее он отсидел за убийство жены и попытку убийства своего ребенка.