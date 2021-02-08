Россиянка убила двухлетнюю внучку

В городе Орске Оренбургской области задержана 60-летняя местная жительница по подозрению в убийстве двухлетней внучки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, ночью 8 февраля вблизи многоквартирного жилого дома на улице Короленко было обнаружено тело ребенка со множественными колото-резаными ранами шеи. Травмы нанесла бабушка в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи провели осмотр места преступления. Кроме того, ими возбуждено уголовное дело о халатности, фигурантами которого могут стать работники органов системы профилактики.

7 января сообщалось, что в городе Чернушка Пермского края бабушку арестовали по подозрению в убийстве своей новорожденной внучки, которую она выбросила в мусорный бак. Тело младенца в коробке было обнаружено 2 января. По версии следствия, ребенка в домашних условиях родила 37-летняя россиянка. Ее 59-летняя мать убила внучку и, чтобы скрыть следы преступления, положила тело ребенка в коробку и выбросила в мусорный контейнер.