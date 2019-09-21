Российский подросток нашел изуродованное тело своей многодетной матери

В городе Рыбинск Ярославской области подросток обнаружил изуродованное тело своей матери. Об этом сообщает издание 76.RU.

Отмечается, что несовершеннолетний молодой человек нашел убитую под мостом, пересекающим реку Черемуха. Тело было обнажено и накрыто курткой. После этого мальчику потребовалась профессиональная психологическая помощь.

Обстоятельства произошедшего до сих пор неизвестны. Предположительно, накануне гибели женщина отдыхала в местном баре, где должна была встретиться со своей сестрой. Однако встреча так и не состоялась — погибшая покинула бар в спешке. Сообщается, что в баре у женщины произошел конфликт с неизвестным мужчиной.

Погибшей было 35 лет. Она была матерью троих детей, жила в доме вместе с мужем и своей матерью. По словам родственников и знакомых женщины, конфликтов в семье у нее не было.

Ранее подмосковные следователи раскрыли убийство 53-летней женщины, совершенное в апреле 2009 года. О случившемся рассказала внучка погибшей, которая стала свидетельницей преступления. Потерпевшая поссорилась с дочерью и зятем, и они убили ее на глазах у 16-летней дочери.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!