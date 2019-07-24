Россиянин признался в убийстве из-за безответной любви через 12 лет

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 43-летнему жителю Челябинской области за убийство 12-летней давности. Об этом в среду, 24 июля, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

Осужденному назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

По данным следствия, 9 июня 2007 года мужчина гостил в квартире на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Там гость убил 20-летнюю девушку, а ее тело завернул в матрас. После совершения преступления мужчина скрылся. Он уехал из Свердловской области и 12 лет жил в Челябинской области.

Не так давно мужчина явился в правоохранительные органы и рассказал, что совершил убийство. Он признался, что на преступление пошел из-за безответной любви. Мужчина испытывал любовные чувства к девушке, однако она не отвечала взаимностью. Он явился с повинной, потому что не мог дальше жить с постоянным психологическим давлением.

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