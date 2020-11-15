Под Екатеринбургом задержали убийцу 11-летней девочки

В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в надругательстве над 11-летней школьницей и ее убийстве. Россиянин дал признательные показания. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Школьница ушла из дома в городе Асбест днем 12 ноября и пропала. Занимавшиеся ее исчезновением специалисты вышли на след предполагаемого убийцы. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Он признался, что 12 ноября встретил девочку на улице и пригласил ее домой.

Там злоумышленник совершил над ней действия сексуального характера, а после задушил школьницу. Тело он закопал недалеко от своего дома, прикрыв ветками деревьев.

Как уточнил Горелых, россиянин провел в колонии в общей сложности 19 лет и в последний раз освободился в феврале текущего года. В его «послужной список» входят обвинения в краже, грабеже, убийстве, незаконном обороте наркотиков и разбое. В последние месяцы он работал в местной ритуальной фирме.

В конце октября сообщалось, что в Дагестане мужчина похитил, изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку. Ее тело через несколько месяцев нашли в коллекторе неподалеку от ее дома. Преступника нашли спустя два года.