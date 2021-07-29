Пьяный россиянин поджег мобильный пункт вакцинации

В Абакане россиянин поджег мобильный пункт вакцинации, установленный на центральной площади города. Об инциденте сообщается на сайте правительства Хакасии.

«Вечером в четверг, 29 июля, гражданин поджег палатку пункта вакцинации Минобороны РФ, которую по просьбе главы республики военные установили на Первомайской площади Абакана. Мужчину оперативно задержала полиция», — говорится в сообщении. Также уточняется, что злоумышленник был пьян.

В итоге пострадал наружный баннер пункта вакцинации.

Ранее сообщалось, что в городе Кинель Самарской области пенсионер ворвался в отделение «Почты России» со словами «чтобы вы все сдохли», устроил пожар и покончил с собой. Анатолий Зенков пришел в почтовое отделение №1 за письмом. Забрав его, мужчина ушел и вернулся на почту с тремя бутылками горючей смеси.