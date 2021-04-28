Россиянин попытался зарезать свинью и случайно убил себя

Житель села Зубовка в Новосибирской области попытался зарезать свинью и случайно убил себя. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Труп 46-летнего мужчины нашли во дворе дома №14 по улице Калинина, у него обнаружили ножевое ранение в области правого бедра.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, свидетели пояснили, что мужчина сам причинил себе травму в ходе забоя свиньи.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в деревне Барабановка Янаульского района Башкирии местный житель усомнился в качестве спирта, поджег его, чтобы проверить подлинность и убил двух человек — 87-летнюю мать и 61-летнего брата. Возбуждено уголовное дело.