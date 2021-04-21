Россиянин усомнился в качестве спирта и убил двух человек

В деревне Барабановка Янаульского района Башкирии местный житель усомнился в качестве спирта, решил проверить его подлинность и убил двух человек. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, утром 20 апреля 48-летний россиянин был пьян. Он решил проверить крепость спирта, который получил на заработках в другом регионе. Для этого он налил спирт в крышку канистры и поджег. Огонь перекинулся на стоявшие рядом предметы, после чего охватил весь дом. 87-летняя мать и 61-летний брат мужчины умерли на месте.

Сожительница подозреваемого проснулась, обнаружила пожар и выволокла мужчину на улицу — он к тому моменту потерял сознание. Оба в итоге выжили.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

26 марта сообщалось, что пациент пульмонологического отделения Псковской городской больницы устроил пожар, покурив в кислородной маске. Известно, что 70-летний мужчина с поражением легких начал курить в кислородной маске, из-за чего прямо около его лица произошел хлопок. Он получил множественные ожоги. Кроме того, пострадала женщина, надышавшаяся дымом.