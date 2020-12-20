Россиянин поджег машину посреди дороги «из-за бабы»

В Екатеринбурге россиянин поджег машину посреди дороги и ушел. На видео происшествия обратило внимание издание E1.RU.

Инцидент произошел в субботу, 19 декабря. Около пяти часов вечера в главное управление МЧС России по Свердловской области поступило сообщение о пожаре. Автомобиль Subaru Forester горел на улице Смазчиков. Возгорание устранили за три минуты. В результате произошедшего никто не пострадал.

По словам очевидцев, поджигатель был пьян. Он остановился, облил машину бензином, бросил спичку и ушел. Горожане остановили его и спросили, зачем он это сделал. Мужчина ответил коротко: «из-за бабы».

Подруга владелицы Subaru объяснила, что автомобиль находился в общем пользовании у ее 27-летней приятельницы и ее 37-летнего любовника. Мужчина пообещал возлюбленной сжечь ее машину и ее саму после того, как она первый раз заявила о желании расстаться. Известно, что у него есть жена и дети. По словам подруги пострадавшей, он начал угрожать возлюбленной полгода назад и периодически повторял угрозы во время конфликтов.

Хозяйка машины оценивает материальный ущерб в 150 тысяч рублей, но, по утверждениям подруги, больше всего переживает за свою жизнь. Она решила переехать, чтобы любовник не устроил пожар еще и в ее квартире.

Полицейские начали проверку по поводу инцидента. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.