Появились новые подробности взрыва гранаты в московской квартире

Окно квартиры в доме по Малой Набережной улице в Москве

Граната, взорвавшаяся в жилом доме в Москве, хранилась в квартире давно

Боевая граната, которая взорвалась в Москве в субботу, 21 августа, хранилась в квартире давно. Новые подробности происшествия появились в Telegram-канале «Двач/Ньюсач».

До этого сообщалось, что гранату пронес в жилой дом подросток. Так, 44-летний Вадим Елисеев предполагал, что граната — это муляж боевого припаса. Попробовать выдернуть чеку до этого никто не пытался — в итоге это сделал племянник мужчины, приехавший из Ростовской области к родственникам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты в квартире дома на улице Малая Набережная на северо-западе Москвы погибли два человека — 14-летний подросток и 44-летний мужчина. Еще один ребенок госпитализирован. Также в квартире на момент взрыва находилась женщина, сейчас с ней работают психологи.