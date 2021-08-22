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Появились новые подробности взрыва гранаты в московской квартире

Граната, взорвавшаяся в жилом доме в Москве, хранилась в квартире давно
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Окно квартиры в доме по Малой Набережной улице в Москве
Окно квартиры в доме по Малой Набережной улице в Москве
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Боевая граната, которая взорвалась в Москве в субботу, 21 августа, хранилась в квартире давно. Новые подробности происшествия появились в Telegram-канале «Двач/Ньюсач».

До этого сообщалось, что гранату пронес в жилой дом подросток. Так, 44-летний Вадим Елисеев предполагал, что граната — это муляж боевого припаса. Попробовать выдернуть чеку до этого никто не пытался — в итоге это сделал племянник мужчины, приехавший из Ростовской области к родственникам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты в квартире дома на улице Малая Набережная на северо-западе Москвы погибли два человека — 14-летний подросток и 44-летний мужчина. Еще один ребенок госпитализирован. Также в квартире на момент взрыва находилась женщина, сейчас с ней работают психологи.

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