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Пострадавший при взрыве гранаты в Москве ребенок выжил

Прокуратура Москвы уточнила состояние пострадавшего при взрыве гранаты 12-летнего мальчика
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Фото: Pixabay

Двенадцатилетний мальчик, пострадавший при взрыве гранаты на северо-западе Москвы, выжил. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Ребенок был доставлен в больницу, сейчас он находится в реанимации. Уточняется, что его внутренние органы не пострадали, мальчику оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты в квартире на улице Малая Набережная скончался подросток 2007 года рождения, а также мужчина 1977 года рождения. Еще один ребенок госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

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