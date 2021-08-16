Двое россиян попали в больницу из-за взрыва бытового газа

В одной из многоэтажек Симферополя произошел хлопок газа, двое россиян пострадали. Об этом сообщает «Крым 24».

Инцидент случился рано утром в понедельник, 16 августа, на первом этаже дома по улице Турецкая. После происшествия 32 человека были эвакуированы, в том числе семь детей. Двое жильцов попали в больницу.

«Проводилось обследование дома — несущие конструкции не повреждены. Люди вернулись в свои квартиры», — цитирует издание представителей ГУ МЧС региона.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре при взрыве газа в жилом доме погиб один человек, еще двое пострадали. ЧП произошло в Пашковском районе города. Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме спровоцировал пожар, пострадавших россиян госпитализировали с ожогами.