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Россиянин погиб при взрыве газа в жилом доме

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Фото: Администрация муниципального образования город Краснодар

В Краснодаре при взрыве газа в жилом доме погиб один человек. Еще двое пострадали, сообщается на сайте городской администрации.

ЧП произошло в Пашковском районе города. Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме спровоцировал пожар, пострадавших россиян с ожогами доставили в больницу.

Всего в здании проживали 53 человека. Их временно разместили в гостинице «Москва». На место происшествия выезжал глава Краснодара Евгений Первышов, который уточнил, что жильцы дома будут находиться в гостинице, пока специалисты не оценят техническое состояние здания. Кроме того, на месте ввели локальный режим ЧС.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что по данному инциденту была начата проверка.

Ранее в клинической больнице в Северной Осетии из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов с COVID-19. Как заявили власти, двое из них скончались не из-за аварии. Как добавили в региональном Минздраве, основной причиной произошедшего стал системный сбой. Главврача медучреждения Владимира Плиева подозревают в халатности.

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