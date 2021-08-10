Россия
 
Последние новости
Новый дизайн кроссовок Adidas с человеческим лицом вызвал споры в сети
McDonald's уличили в махинациях в Европе
Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах
Украина получила шанс потеснить Россию на энергетическом рынке
Адвокат оценил наказание депутату-миллиардеру за случайное убийство россиянина
Лукашенко поручил выработать ответ на новые санкции Запада
В США рассказали о пожертвованиях для ВМС Украины
Медведица забралась в машину, заперлась изнутри и разгромила ее
Рэпер Птаха опубликовал видео из больницы со словами «чуть не откинулся» 
Новости партнеров
Прослушать новость

Следователи проверят возможную гибель еще 25 пациентов в больнице Владикавказа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В больнице Владикавказа, где после прорыва кислородной трубы скончались 11 человек, возможно, ранее погибли еще 25 пациентов. Такую версию проверяют следователи, утверждает издание Baza.

Следствие проверяет информацию, что пациенты начали умирать из-за нехватки кислорода еще несколько дней назад. По некоторым данным, давление в системе упало еще в ночь с 7 на 8 августа и пациенты получали газовоздушную смесь, недостаточно насыщенную кислородом. За одну ночь в больнице якобы могли скончаться не менее 10 человек.

С 8 по 9 августа ситуация продолжила ухудшаться, пишет Baza. За сутки погибли еще 15 человек — эта версия также пока не подтверждена.

Как сообщает издание, руководство больницы решило поднять давление в системе подачи кислорода до максимума, однако тогда трубы не выдержали и произошла авария.

Главврача медучреждения Владимира Плиева подозревают в халатности. По версии следствия, он якобы знал о проблемах с системой подачи кислорода, однако бездействовал.

Ранее сообщалось, что 9 августа в клинической больнице в Северной Осетии из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов с COVID-19. Как заявили власти, двое из них скончались не из-за аварии. Как добавили в региональном Минздраве, основной причиной произошедшего стал системный сбой.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о проблемах с кислородным оборудованием в больнице Владикавказа
Число погибших после аварии в больнице Северной Осетии увеличилось до 11
В больнице Северной Осетии выявили техпроблемы и халатность должностных лиц