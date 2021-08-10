Число погибших после аварии в больнице Северной Осетии увеличилось до 11

Еще двое мужчин скончались в результате аварии с кислородом в больнице Северной Осетии. Число погибших увеличилось до 11, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«Да, потеряли», — ответил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев на на вопрос о том, действительно ли еще два человека скончались.

Ранее сообщалось, что в больницу Владикавказа доставили три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии. Кроме того, еще одну тонну кислорода отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, находящегося в Моздоке.

9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии произошел прорыв трубы, поставляющей кислород для пациентов. Сообщалось, что в результате аварии умерли девять человек, среди них — восемь женщин и мужчина, все пациенты в возрасте от 47 до 85 лет.