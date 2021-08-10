В больнице Северной Осетии наладили подачу кислорода пациентам после ЧП

В больницу Владикавказа, где после поломки кислородной системы скончались девять пациентов с COVID-19, доставили три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной Осетии, передает ТАСС.

Кроме того, еще одну тонну кислорода отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, находящегося в Моздоке. Республика также ожидает поставок из Ставропольского края и Краснодара.

По данным Минздрава, в настоящее время во всех медучреждениях региона налажено бесперебойное обеспечение кислородом. «В Республиканской клинической больнице Северной Осетии налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов. Состояние пациентов находится на контроле персонала больницы, все необходимые ресурсы задействованы», — уточнили в ведомстве.

9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии произошел прорыв трубы, которая поставляла кислород для пациентов. В результате аварии умерли девять человек, среди них — восемь женщин и мужчина, все пациенты в возрасте от 47 до 85 лет.