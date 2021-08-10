Россия
 
Последние новости
Камчатский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве человека
Объявление о поиске консьержа возмутило москвичей 
Обнаружен совершенно новый вид плотоядных растений
Облизывающую двери магазина женщину назвали ужасной матерью
Окутанный смогом российский город сняли на видео
Москвичам пообещали летние ливни и грозы до конца рабочей недели
Задержан бывший глава правительства Северной Осетии
Россиянам предложили ходить в магазины с бидонами
Россиянам отсоветовали дарить квартиры
Учительница с седьмым размером груди стала моделью вопреки ухмылкам мужчин
Новости партнеров
Прослушать новость

В больнице Северной Осетии наладили подачу кислорода пациентам после ЧП

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Роман Соколов / ТАСС

В больницу Владикавказа, где после поломки кислородной системы скончались девять пациентов с COVID-19, доставили три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной Осетии, передает ТАСС.

Кроме того, еще одну тонну кислорода отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, находящегося в Моздоке. Республика также ожидает поставок из Ставропольского края и Краснодара.

По данным Минздрава, в настоящее время во всех медучреждениях региона налажено бесперебойное обеспечение кислородом. «В Республиканской клинической больнице Северной Осетии налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов. Состояние пациентов находится на контроле персонала больницы, все необходимые ресурсы задействованы», — уточнили в ведомстве.

9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии произошел прорыв трубы, которая поставляла кислород для пациентов. В результате аварии умерли девять человек, среди них — восемь женщин и мужчина, все пациенты в возрасте от 47 до 85 лет.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти назвали примерную дату подачи кислорода в больнице Владикавказа
Минздрав Северной Осетии отреагировал на смерть девяти пациентов в больнице
В Северной Осетии оценили работу медиков во время аварии на кислородной станции