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Минздрав Северной Осетии отреагировал на смерть девяти пациентов в больнице

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: пресс-служба мэрии Москвы / РИА Новости

Минздрав Северной Осетии отреагировал на смерть пациентов в больнице Владикавказа из-за аварии на кислородной станции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приносим соболезнования родным и близким», — сказали там. Власти региона также подтвердили, что в результате происшествия скончались девять человек. Отмечается, что все они находились в крайне тяжелом состоянии.

В ведомстве добавили, что на данный момент пациентов обеспечивают кислородом с помощью резервных баллонов. Старший помощник руководителя регионального СУ СК Эдуард Гусов заявил, что следователи начали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии пациенты погибли из-за прорыва трубы, которая поставляла кислород для больных.

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Предыстория: В больнице Северной Осетии девять человек умерли из-за прорыва кислородной трубы
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