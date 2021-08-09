Минздрав Северной Осетии отреагировал на смерть девяти пациентов в больнице

Минздрав Северной Осетии отреагировал на смерть пациентов в больнице Владикавказа из-за аварии на кислородной станции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приносим соболезнования родным и близким», — сказали там. Власти региона также подтвердили, что в результате происшествия скончались девять человек. Отмечается, что все они находились в крайне тяжелом состоянии.

В ведомстве добавили, что на данный момент пациентов обеспечивают кислородом с помощью резервных баллонов. Старший помощник руководителя регионального СУ СК Эдуард Гусов заявил, что следователи начали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии пациенты погибли из-за прорыва трубы, которая поставляла кислород для больных.