Двое россиян попали в больницу из-за взрыва самогонного аппарата

В Башкирии двое россиян попали в больницу после взрыва самогонного аппарата. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошел в городе Салавате, в ночь на пятницу, 30 июля, в двухэтажном, двухподъездном жилом доме. На кухне одной из квартир произошел хлопок паров спирта самогонного аппарата. В результате в квартире произошло обрушение штукатурки, разрушилась балконная рама, разбилось стекло, повредились межкомнатные и входная двери, было испорчено имущество. При этом горения в жилище не было.

В результате ЧП мужчина 1987 года рождения получил 80 процентов термических ожогов туловища, женщина 1987 года рождения — 40 процентов, оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Также из здания было эвакуировано 30 человек, среди них восемь детей. Обследование дома показало, что газовый трубопровод не поврежден, утечки газа не произошло.

Ранее в Мурманске из-за взрыва самогонного аппарата погибли два человека — 30-летний мужчина и его 9-летняя дочь. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По предварительным данным, смерть россиян наступила из-за отравления газом. Самогонный аппарат, ставший причиной трагедии, изъят.