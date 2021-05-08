Россия
 
Последние новости
Чехия попросила страны ЕС выслать «хотя бы по одному российскому дипломату»
МВД Украины пригрозило штрафом за георгиевскую ленту
Кравчук допустил восстановление отношений России и Украины при одном условии
Основатели Суперлиги выступили с заявлением
Латышский певец спел военную песню в Крыму и подвергся проверке спецслужб
Залезшим в долги россиянам дали совет
В Германии вступились за советского воина
Россиянам назвали нюансы рефинансирования ипотеки
Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня Победы
Новости партнеров
Прослушать новость

Самогонный аппарат стал причиной гибели ребенка и его отца

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: vzboltay.com

В Мурманске из-за взрыва самогонного аппарата погибли два человека — 30-летний мужчина и его 9-летний сын, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по Мурманской области.

Следователи сообщили, что утром 8 мая в квартире дома по улице Олега Кошевого «произошла разгерметизация самогонного аппарата». Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Добавляется, что, по предварительным данным, смерть наступила из-за отравления газом. Самогонный аппарат, ставший причиной трагедии, изъят.

В начале марта самогонный аппарат взорвался в квартире в Екатеринбурге. Пострадал 50-летний мужчина, у него было обожжено 25 процентов тела. Другие находившиеся в квартире люди не пострадали, в доме выбило стекла. В феврале трое детей отравились родительским самогоном в школе в подмосковном Раменском.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трое рыбаков погибли и трое пропали во время шторма в Баренцевом море
Взрыв произошел в жилом доме в Екатеринбурге
Трое российских детей отравились самогоном в школе