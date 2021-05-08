Самогонный аппарат стал причиной гибели ребенка и его отца

В Мурманске из-за взрыва самогонного аппарата погибли два человека — 30-летний мужчина и его 9-летний сын, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по Мурманской области.

Следователи сообщили, что утром 8 мая в квартире дома по улице Олега Кошевого «произошла разгерметизация самогонного аппарата». Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Добавляется, что, по предварительным данным, смерть наступила из-за отравления газом. Самогонный аппарат, ставший причиной трагедии, изъят.

В начале марта самогонный аппарат взорвался в квартире в Екатеринбурге. Пострадал 50-летний мужчина, у него было обожжено 25 процентов тела. Другие находившиеся в квартире люди не пострадали, в доме выбило стекла. В феврале трое детей отравились родительским самогоном в школе в подмосковном Раменском.