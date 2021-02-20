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Трое российских детей отравились самогоном в школе

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Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Трое детей отравились родительским самогоном в школе в подмосковном Раменском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Всех детей госпитализировали, им от 13 до 14 лет.

По последним данным, один из детей принес из дома самогон и показал друзьям. Школьники выпили прямо во время урока, после того как все месте попросились выйти, а позже им стало плохо.

В настоящее время они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В ноябре 2020 года сообщалось, что самоизоляция и переход на дистанционную работу спровоцировали у россиян интерес к самогоноварению: граждане нашли отдушину в покупке аппаратов и ингредиентов для приготовления алкоголя. После весеннего всплеска продаж очередной пик спроса на такие товары пришелся на октябрь.

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