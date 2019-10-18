Арестованный полковник московской полиции принял взятку за самогон

Начальник ОМВД «Дорогомилово» Дмитрий Смирнов, обвиняемый в вымогательстве денег у адвоката, принял полученную взятку за самогон. Об этом он сообщил в зале суда, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Смирнова, на встречу с адвокатом Сергеем Зуевым он пошел вместе со своим заместителем Сергеем Устиновым, которого также задержали по аналогичному обвинению. «Мы сели в его машину, ни о чем не разговаривали. Зуев сказал, что привез Устинову пакет. Мы ожидали, что там будет деревенская самогонка, он обещал. Я спросил: магарыч привез? Он сказал: привез», — заявил он.

Смирнов утверждает, что пакет он передал Устинову, так как он предназначался ему. Однако вместо ожидаемого самогона в нем оказались деньги.

Дмитрий Смирнов и Сергей Устинов были задержаны 17 октября при получении части обещанной взятки — 3,5 миллиона рублей. В отделе «Дорогомилово» и УВД по ЗАО прошли обыски. На следующий день Пресненский суд Москвы арестовал подозреваемых.

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