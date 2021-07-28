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В российском городе два человека пострадали при взрыве газа в квартире

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Фото: Группа во ВКонтакте «Инцидент Барнаул»

В многоэтажном доме в городе Барнауле Алтайского края произошел хлопок газовоздушной смеси, два человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МЧС.

В результате взрыва бытового газа в многоэтажке по улице Молодежной, 37, были повреждены межкомнатная и наружная стена, дальнейшего пожара не последовало. Спасатели производят оценку разрушений. Обстоятельства и причины инцидента пока не сообщаются.

Как отмечает группа во ВКонтакте «Инцидент Барнаул», одна женщина в возрасте получила ожоги. В мэрии города заявили ТАСС, что травму также получила девочка. Обе пострадавшие были госпитализированы.

Ранее мужчина погиб в результате взрыва на участке около дома в поселке городского типа Жарковский Тверской области. По предварительной версии, на придомовой территории сработало взрывное устройство.

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