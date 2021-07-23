Россиянка погибла при взрыве газа в жилом доме

Россиянка погибла в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщается в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».

По данным издания, ЧП произошло в Орловской области в в поселке Пенькозаводской. В результате взрыва газа, скончалась женщина, еще один мужчина получил травмы.

Причины взрыва на данный момент выясняются.

Ранее 13 июля в Геленджике в одной из частных гостиниц взорвался бытовой газ. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро, в том числе 14-летний ребенок, пострадали. Пострадавших госпитализировали в лечебное учреждение. После происшествия в регионе ввели режим ЧС.